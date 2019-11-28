Угроза убийством президенту – это преступление против авторитета органов государственной власти.

Хочу сообщить властям, что ее авторитет подрывают не Федина и Зверобой, а представители самой власти. То есть, не там ищут угрозу.

О юридической плоскости этого дела я написала в предыдущем посте. Считаю, что доказать этот состав преступления в данной ситуации будет непросто, потому как, по моему оценочному суждению, прямой угрозы убийством я не услышала.

Было оскорбление, недопустимый стиль общения, низкий уровень лексики – но это не преступление. Поэтому с нетерпением жду лингвистическую экспертизу и доказательства по этому делу – чисто профессиональный интерес.

Теперь о политической плоскости, которая всегда есть в в уголовных производствах против действующих политиков.

Как вы думаете, какую политическую роль играет это производство:

1. Первая ласточка "посадок", именно это и имелось в виду во время предвыборной кампании.

2. Это производство свидетельствует об успехах реформ, все коррупционеры и сепаратисты сидят, можно тратить время, государственные деньги и силы правоохранителей на выяснение реального содержания видео и психологического состояния Федыны и Зверобой.

3. Этим делом нас отвлекают от настоящих угроз.

4. Это дело выполняет роль баланса в информационном пространстве. То есть, показывает, что не только в монобольшинстве есть депутаты, которые себя не контролируют.

5. Фигурантки дела создают политическую биографию.

6. Это сигнал всем несдержанным в высказываниях людях.

7. Ваш вариант.

8. Это дело играет роль провокации.

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