Авторитет Путина сузился до щели, – Портников о кремлевском параде

Пропагандистский парад в Москве, приуроченный к 75 годовщине победы над нацистской Германией, в очередной раз продемонстрировал, что авторитет президента России Владимира Путина стремительно падает и его сознательно игнорируют мировые лидеры.

Об этом в статье для "Эспрессо TV" написал украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он отметил, что те политики, которые откликнулись на приглашение российского лидера, руководствовались исключительно собственными политическими интересами и не более того.

"Когда Владимир Путин, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России, принял решение принести подданных в жертву молоху "победобесия" и провести парад на Красной площади, он все еще продолжал рассчитывать, что остается влиятельным мировым лидером, приглашение которого просто нельзя будет проигнорировать" , – пишет Портников.

"И если в охваченную эпидемией Москву все же побоятся приехать западные лидеры, так, по крайней мере, для руководителей стран постсоветского пространства Путин останется "альфа-самцом", которого нельзя ослушаться", – пояснил он логику мышления российского лидера.

Именно поэтому, убежден журналист, в Кремле считали, что сами решают, кого удостоить чести быть приглашенным, а кого нет. Следовательно учитывая это, в приглашении на парад демонстративно отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Но преступный парад только подчеркнул международную изоляцию "Деда Победа", как иронично называют постаревшего Путина сами россияне. К Путину приехали только те, кто не приехать просто не мог. В итоге парад Путин смотрел в окружении семи президентов. Если не принимать во внимание, конечно, главу оккупированной Абхазии Аслана Бжанию – но и ему в Кремле не радуются: лишил власти путинского ставленника", – отметил Портников.

По его словам, на милитаристское действо Путина приехали те, кто не мог не приехать. К примеру, единственный гость из "внешнего" мира, то есть не из СНГ, – президент Сербии Александр Вучич. Он, подчеркнул журналист, успешно сочетает европейскую интеграцию своей страны с имитацией перед доверчивым электоратом "дружбы" с Россией. Впрочем сразу после Москвы Вучич отправится в Вашингтон для участия уже в реальной политике – встречи с премьером Косово Абдуллой Хоти. Между прочим, посредником на этой встрече будет президент США Дональд Трамп.

"С Путиным – солдатики, с Трампом – будущее Сербии. Однако в Москве Вучича теперь называют "главным иностранным гостем года", как же – он же все-таки "настоящий" президент, а не какой-нибудь постсоветский правитель", – иронизирует Портников.

Что касается стран постсоветского пространства, то от них на парад к Путину приехали всего шесть президентов из девяти. Поэтому глава страны-агрессора остался даже без ближайших союзников.

Среди тех, кто все же решил порадовать самолюбие Путина, – белорусский президент Александр Лукашенко. Он готовится к очередным выборам и не хочет, чтобы Москва помешала ему сохранить власть.

Еще один гость путинского парада – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который рассчитывает на поддержку Москвы в своих попытках стать "настоящим" президентом, а не тенью реального правителя Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Еще два визитера – этом президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Молдовы Игорь Додон. Первый, напомнил Портников, только посадил своего предшественника на 11 лет и нуждается в одобрении, а второй готовится к выборам и считает поддержку Путина главным политическим и не только капиталом.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который уже начал операцию по передаче власти сыну и требует понимания своих монархических начинаний. Ну и президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев, который постоянно демонстрирует, что в отличие от своего предшественника, умеет дружить со всеми – и с Западом, и с Россией, и с соседями. Вот и все гости. Международный авторитет Владимира Путина сузился до щели", – резюмировал журналист.

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