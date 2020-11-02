Авторитарный прокол Зеленского
Филология - большая наука!
Друзья, прочитайте внимательно эту цитату (конечно же, она вырвана из контекста):
"... демарш Конституционного Суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны".
На месте Зеленского я уволил бы того писаря, кто "творил" этот текст... Потому поставить президента выше Украины - это уже даже не "диктатура", это - "монархия" ...))) Помните – "Государство – это я!"?
Сам лично, во время Войны за Независимость, я совсем не был бы против национального авторитарного правления.
Считаю, что одной из причин временной потери Крыма и части Донецкой и Луганской областей является игра в демократию, которую нам усиленно навязывают наши друзья и недруги из-за рубежа.
Но Зеленский – и либерал, и демократ, и либертарианец, и космополит, и еще – хрен знает кто.
И здесь – такой авторитарный прокол...)
Или тот, кто писал, передал истинные мысли Вовы?