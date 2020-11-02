Филология - большая наука!

Друзья, прочитайте внимательно эту цитату (конечно же, она вырвана из контекста):

"... демарш Конституционного Суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны".

На месте Зеленского я уволил бы того писаря, кто "творил" этот текст... Потому поставить президента выше Украины - это уже даже не "диктатура", это - "монархия" ...))) Помните – "Государство – это я!"?

Сам лично, во время Войны за Независимость, я совсем не был бы против национального авторитарного правления.

Считаю, что одной из причин временной потери Крыма и части Донецкой и Луганской областей является игра в демократию, которую нам усиленно навязывают наши друзья и недруги из-за рубежа.

Но Зеленский – и либерал, и демократ, и либертарианец, и космополит, и еще – хрен знает кто.

И здесь – такой авторитарный прокол...)

Или тот, кто писал, передал истинные мысли Вовы?