Автор интервью с Зеленским назвала самый неудобный для президента вопрос

Автор интервью с президентом Украины рассказала, что самым неудобным для Владимира Зеленского стал вопрос о заместителе главы Офиса президента Олеге Татарове.

По словам журналистки издания "Фокус" Марины Шашковой, глава государства все-таки ответил на этот вопрос и не скрывал свою позицию, пишет "КП в Украине".

"Думаю, вопрос о Татарове. Он сам отвечает, что ему вообще эта история сама по себе и все, что возникло вокруг Татарова, не очень приятно. Но он ответил, а для меня это было самое главное. Не могу сказать, что он расстроился, что этот вопрос был", – рассказала Шашкова.

Она предположила, что в ОП сначала хотели дождаться суда, и только потом комментировать ситуацию.

"Почему именно этот вопрос? Думаю, что это такие последние события, они на слуху. А ОП не так активно это комментировал, хотя они давали свою какую-то реакцию… Мне показалось, они хотят, чтобы сначала какое-то следствие было и суд, а затем уже комментировать", – отметила журналистка.

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