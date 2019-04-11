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Автономия для Донбасса: у Зеленского ответили на план Медведчука

6.7тЧитать материал на украинском

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков озвучил позицию политика по поводу автономии для Донбасса, которую предлагал дать глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В таком формате на этих территориях не будет возобновлена украинская власть. Мы фактически получим то же, что и сегодня, возможно, с меньшим количеством огня", - заявил он в интервью "BBC News Украина".

По словам Разумкова, Зеленский очертил красные линии, за которые не перейдет: никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс - это территория Украины), так же, как и своих людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Также Разумков прокомментировал возможное сотрудничество с Медведчуком как переговорщиком с Москвой.

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"Сейчас есть различные механизмы взаимодействия, но я не совсем понимаю эффективность Виктора Владимировича. Он был назначен как человек, отвечающий за обмен заложниками. С декабря 2017 крупных обменов, по крайней мере публичных, мы не видели. Поэтому и вопрос, насколько эффективен такой формат", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

  • ГПУ внесла в ЕРДР сведения о совершении Медведчуком уголовных преступлений – посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены.

  • Медведчук в свою очередь обвинил ГПУ в политических репрессиях.

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Персоны
Дмитрий РазумковВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
Место
Украина
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
за кого будут голосовать зеефилы? за спикера зеленского разумкова или за самого зеленского? а может за голобородько? Зе сам разговаривать умеет?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Каратель Добрый, они голосуют за виртуального Голобородька, как там было в фильме то? Во второй части, вначале, там якобы мертвый премьер ему читает свои эпиграммы. Не помню дословно но что-то так: "Голобородько в президенты собрался а через полгода - обосрался". С вовиком и полугода ждать не придется.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Вова, тебе все объяснят. Пришлют видос и ты обязательно поймешь. И поймешь что разговорами ты ничего не сделаешь. Но уже будет поздно бежать, прятаться, извиняться...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шуту сщас надо побольше следить за базаром..С одной стороны народ животное а с другой..будущая рукопожатность))))Надо меньше языком трепать на темы которые тебе ж дурак потом придётся решать ползая на корачках перед Путиным...чтобы ответил на телефонный звонок))
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