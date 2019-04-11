Автономия для Донбасса: у Зеленского ответили на план Медведчука

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков озвучил позицию политика по поводу автономии для Донбасса, которую предлагал дать глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В таком формате на этих территориях не будет возобновлена украинская власть. Мы фактически получим то же, что и сегодня, возможно, с меньшим количеством огня", - заявил он в интервью "BBC News Украина".

По словам Разумкова, Зеленский очертил красные линии, за которые не перейдет: никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс - это территория Украины), так же, как и своих людей.

Владимир Зеленский

Также Разумков прокомментировал возможное сотрудничество с Медведчуком как переговорщиком с Москвой.

"Сейчас есть различные механизмы взаимодействия, но я не совсем понимаю эффективность Виктора Владимировича. Он был назначен как человек, отвечающий за обмен заложниками. С декабря 2017 крупных обменов, по крайней мере публичных, мы не видели. Поэтому и вопрос, насколько эффективен такой формат", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

ГПУ внесла в ЕРДР сведения о совершении Медведчуком уголовных преступлений – посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены.

Медведчук в свою очередь обвинил ГПУ в политических репрессиях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал