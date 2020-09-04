Автомобиль выгнанного из "Слуги народа" Лероса заметили у консульства России. Фото
Машину, вероятно принадлежащую исключенному из "Слуги народа" народному депутату Гео Леросу, заметили возле российского консульства в Киеве.
Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. В распоряжении издания появились соответствующие фото, сделанные в пятницу, 4 сентября.
На снимках видно Audi R8, припаркованную по ул. Добровольческих батальонов, 5 (бывшее название – Панфиловцев), где находится консульский отдел посольства Российской Федерации в Киеве.
Подчеркнем, что в декларации за 2019 год Лерос указал, что ему принадлежит автомобиль Audi R8 2008 года выпуска.
Согласно декларации, народный избранник купил эту машину в 2019 году.
Добавим, ранее на bigkyiv.com.ua публиковались фото спортивной Audi R8 Лероса. Номерные знаки машины на этих фотографиях, а также на снимках у консульства РФ, совпадают.
Это же авто народному депутату приписывают авторы Telegram-канала "Золотой велосипед", который публикует снимки средств передвижения политиков и чиновников.
Напомним, недавно в Печерском районе Киева сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежал Леросу. Он считает, что машину подожгли по политическим мотивам. В полиции начали расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее "слуга" Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия действующей украинской власти.
После выступления нардепа в Раде в "Слуге народа" начали собирать подписи за его исключение. По итогам сбора подписей нардепа исключили из членов парламентской фракции.
Глава ОПУ Андрей Ермак матом требовал выгнать Лероса.
Позже глава фракции Давид Арахамия рассказал, почему Гео Лероса исключили из "СН".
Кроме того, на 8 сентября Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Исключенный из "Слуги народа" нардеп рассказал, что в партию его привел заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.