Автомобиль выгнанного из "Слуги народа" Лероса заметили у консульства России. Фото

Дарья Дурова Политика 21:03, 4.09.2020 Обновлено: 21:47, 4.09.2020

Машину, вероятно принадлежащую исключенному из "Слуги народа" народному депутату Гео Леросу, заметили возле российского консульства в Киеве.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. В распоряжении издания появились соответствующие фото, сделанные в пятницу, 4 сентября.

Audi R8 у российского консульства

На снимках видно Audi R8, припаркованную по ул. Добровольческих батальонов, 5 (бывшее название – Панфиловцев), где находится консульский отдел посольства Российской Федерации в Киеве.

Машина, вероятно, Гео Лероса
Скриншот карт Google

Подчеркнем, что в декларации за 2019 год Лерос указал, что ему принадлежит автомобиль Audi R8 2008 года выпуска.

Согласно декларации, народный избранник купил эту машину в 2019 году.

Фотография авто у консульства
Скриншот декларации политика за 2019 год
Информация об авто.
Скриншот

Добавим, ранее на bigkyiv.com.ua публиковались фото спортивной Audi R8 Лероса. Номерные знаки машины на этих фотографиях, а также на снимках у консульства РФ, совпадают.

Фото машины народного депутата.
bigkyiv.com.ua
Номерные знаки авто совпадают.
bigkyiv.com.ua

Это же авто народному депутату приписывают авторы Telegram-канала "Золотой велосипед", который публикует снимки средств передвижения политиков и чиновников.

Audi Гео Лероса.
Telegram / Золотой велосипед

Напомним, недавно в Печерском районе Киева сгорел личный автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежал Леросу. Он считает, что машину подожгли по политическим мотивам. В полиции начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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