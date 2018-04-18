Единая церковь в Украине: озвучен прогноз, чем ответит Россия

Чтобы не допустить создания Украинской поместной церкви, Россия пойдет на самые крайние меры, вплоть до новой эскалации на Донбассе и покушений на вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом в эфире ObozTV заявил украинский историк и блогер Юрий Гудыменко, комментируя обращение Украины к вселенскому патриарху относительно предоставления ей автокефалии.

"Россия сейчас включит максимальные усилия, чтобы предотвратить создание Украинской поместной церкви. Это для них сверхважная задача", - подчеркнул Гудыменко.

"Я бы посоветовал вселенскому патриарху Варфоломею осторожнее касаться дверных ручек, чтобы не было "Новичка" (яда, которым был отравлен экс-шпион Сергей Скрипаль – ред.) на них", - отметил историк.

Гудыменко подчеркнул, что Россия постоянно поступает таким образом и привел отравление Скрипаля в качестве примера: "Это не был для России принципиальный вопрос - ну, есть какой-то бывший шпион. Но все равно Россия пошла на убийство".

"А такой вопрос, как создание отдельной церкви в стране, где воюет Россия, где есть ключевые российские интересы… Это выбьет один из главных рычагов влияния на Украину, тут можно ожидать всего что угодно - начиная от эскалации на Донбассе и заканчивая попытками подкупить Варфоломея, убить его", - считает он.

Также историк спрогнозировал, что Россия включит все возможные дипломатические рычаги.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине назвали способ быстрого признания автокефалии УПЦ КП.