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Авто на еврономерах: какой вариант готовят украинцам

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Решить проблему с автомобилями на еврономерах в Украине нужно снижением немыслимых пошлин и акцизов.

В комментарии "Обозревателю" член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, член фракции "Народный фронт" Александр Кирш пояснил, что по решению вопроса с авто на еврономерах идут торги и ведутся активные переговоры. Сейчас более вероятным вариантом является молдавский опыт.

По его словам, народные депутаты хотят максимально удовлетворить запросы владельцев авто на еврономерах, но и не обидеть водителей автомобилей на украинской регистрации, которые заплатили все налоги.

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"Тут ключевой момент, что нужно вообще снижать акцизы и пошлины, потому что они непомерно высокие, что стало причиной "автобляхмайдана". А здесь уже вмешивается Минфин, уточняя, насколько можно снижать вообще для всех акцизы и пошлины", – говорит Кирш.

Нардеп поясняет, что именно Министерство финансов выступает против снижения акциз и пошлин.

"Минфин никогда не любит снижать акцизы и пошлины, это понятно. Размер акциз и пошлин породили "автобляхмайдан", когда налоги немыслимы, порождаются такие неестественные меры сопротивления. Были бы нормальные пошлины, нормальные цены… Еще это играло роль при живом "АвтоЗАЗе", а когда "АвтоЗАЗ" ничего вменяемого все равно не выпускает, то какая может быть протекция, если наших машин все равно нет", – считает он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", государственная площадка OpenMarket (ГП "СЕТАМ") начала бесплатно раздавать конфискованные автомобили на "евробляхах".

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Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Кирш
Место
Украина
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