Авто нардепа Дубинского эвакуировали в центре Киева: появились детали

Автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского столичные коммунальщики эвакуировали за неправильную парковку в центре Киева.

Это произошло в воскресенье, 18 октября, на улице Десятинной, сообщил Telegram-канал издания "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сам нардеп заявил, что не имеет к эвакуаторщику претензий, поскольку он действительно оставил транспортное средство в неположенном месте.

"А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения, потому что много времени и сил уходит, чтобы ее получить. Никаких проблем нет. Забрали одну – пересел в другую, одну из шести, которые так любят считать "коллективная бигусятина". А вообще, паркуйтесь по правилам, будьте здоровы и счастливы", – прокомментировал ситуацию Дубинский.

Тем временем некоторые Telegram-канал отметили, мол, если нардеп знал, что нарушает, то зачем было парковаться: "в следующий раз потратьте время на поиск парковки. Все-таки вы должны подавать пример".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, который боролся с коррупцией в украинском политикуме, журналисты обнаружили более 20 квартир, земельные участки и внушительный автопарк.