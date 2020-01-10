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10 января • обновлено в 12:04
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В Раде объяснили молчание Зеленского о ракетной версии крушения Boeing в Иране

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Президент Украины Владимир Зеленский долго не комментировал версию о попадании ракеты в самолет МАУ над Ираном из-за отсутствия подтвержденных данных.

Об этом в Facebook заявил глава Комитета по вопросам внешней политики ВР, нардеп Богдан Яременко.

Политик отметил, что Канада и Британия сделали заявление о ракетной атаке, ссылаясь на американские разведданные.

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"Эта система обмена информацией, каналы и структуры взаимодействия разведок там работают постоянно. Но они у нас? Конечно же, нет. И естественно, что у нас займет больше времени получить эти данные. И еще вопрос, предоставят ли нам американцы все, что могут рассказать, показать канадцам и британцам? Такое доверие нужно заслужить", – пояснил он.

Также Яременко отметил, если Зеленский прямо обвинит Иран в ракетном ударе, то этом может нанести вред расследованию катастрофы.

"Что произойдет с группой украинских экспертов, которые уже работают в Иране. Или не заявит Иран: если вы уже все знаете, то и делать вам тут нечего", – добавил депутат.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Нардеп подчеркнул, что сперва специалисты должны изучить все подробности катастрофы и различные версии.

"Правовые и моральные обязательства установить истину лежат именно на Украине, мы не должны спешить с политическими заявлениями об инциденте в Тегеране. Реальная жизнь – это не Facebook, где прав тот, кто первый выстрелил, написал больше комментариев или придумал, как чувствительнее оскорбить оппонента", – высказался Яременко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 9 января лидеры трех стран мира сделали резонансное заявление о сбивании самолета МАУ зенитной ракетой российского производства, которая принадлежала Ирану.

Лишь 10 января Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной.

При этом Зеленский разгневал украинцев игнорированием ракетной версии авиакатастрофы самолета МАУ.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Богдан Яременко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет МАУ Верховная Рада Украины самолет
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Ждет рекету с Ирана в Иваньковичах.так сказать прямо "на дом"
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Засцяла бубочка.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Артеллерист Моня, "Ваша" (это та которая ракеты в Иран поставила?).Н палился ты бы бот а прямо слинял отсюдаво.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Mazepa Lesia, так а зачем говорить предположения?там наша группа следственная вот отчитаються и тогда скажет,куда спешить то?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Логично
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