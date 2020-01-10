В Раде объяснили молчание Зеленского о ракетной версии крушения Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский долго не комментировал версию о попадании ракеты в самолет МАУ над Ираном из-за отсутствия подтвержденных данных.

Об этом в Facebook заявил глава Комитета по вопросам внешней политики ВР, нардеп Богдан Яременко.

Политик отметил, что Канада и Британия сделали заявление о ракетной атаке, ссылаясь на американские разведданные.

"Эта система обмена информацией, каналы и структуры взаимодействия разведок там работают постоянно. Но они у нас? Конечно же, нет. И естественно, что у нас займет больше времени получить эти данные. И еще вопрос, предоставят ли нам американцы все, что могут рассказать, показать канадцам и британцам? Такое доверие нужно заслужить", – пояснил он.

Также Яременко отметил, если Зеленский прямо обвинит Иран в ракетном ударе, то этом может нанести вред расследованию катастрофы.

"Что произойдет с группой украинских экспертов, которые уже работают в Иране. Или не заявит Иран: если вы уже все знаете, то и делать вам тут нечего", – добавил депутат.

Авиакатастрофа в Иране

Нардеп подчеркнул, что сперва специалисты должны изучить все подробности катастрофы и различные версии.

"Правовые и моральные обязательства установить истину лежат именно на Украине, мы не должны спешить с политическими заявлениями об инциденте в Тегеране. Реальная жизнь – это не Facebook, где прав тот, кто первый выстрелил, написал больше комментариев или придумал, как чувствительнее оскорбить оппонента", – высказался Яременко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 9 января лидеры трех стран мира сделали резонансное заявление о сбивании самолета МАУ зенитной ракетой российского производства, которая принадлежала Ирану.

Лишь 10 января Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной.

При этом Зеленский разгневал украинцев игнорированием ракетной версии авиакатастрофы самолета МАУ.

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