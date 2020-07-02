Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина  пообещала, что Тегеран заплатит за то, что сделал

Государства, чьи граждане стали жертвами уничтожения самолета МАУ над Тегераном, подписали меморандум о сотрудничестве в переговорах с Ираном по выплате компенсаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook. Меморандум подписали представители Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива исходила от нашей страны.

"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбитие самолета”, – сказал министр.

Он добавил, что Украина будет голосом международной группы.

“Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном”, – уточнил глава МИД.

Также он заверил, что Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал.

“Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", – пообещал Кулеба.

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