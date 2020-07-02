Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина пообещала, что Тегеран заплатит за то, что сделал
Государства, чьи граждане стали жертвами уничтожения самолета МАУ над Тегераном, подписали меморандум о сотрудничестве в переговорах с Ираном по выплате компенсаций.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook. Меморандум подписали представители Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива исходила от нашей страны.
"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбитие самолета”, – сказал министр.
Он добавил, что Украина будет голосом международной группы.
“Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном”, – уточнил глава МИД.
Также он заверил, что Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал.
“Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", – пообещал Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.