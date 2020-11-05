Аваков заплатил более 800 тысяч гривен за перелет Маркива

Юрий Сергиенко Политика 20:02, 5.11.2020 Обновлено: 21:38, 5.11.2020

Министр внутренних дел Арсен Аваков потратил 836 тысяч гривен на аренду частного самолета для перелета освобожденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива в Украину.

Как стало известно OBOZREVATEL, он уведомил об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Также информацию подтвердил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что 5 ноября 2020 года совершил расходы в сумме 836 244,50 грн. Министр сообщил НАПК письменно в связи с принятием решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 и приостановлением технической возможности для уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК", – написал он.

Уточняется, что средства были потрачены на оплату услуг по аренде самолета Falcon. Время в дороге заняло 2 часа 35 минут, а сам борт был в пользовании с 9:45 (по киевскому времени).

"Необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в регионе Ломбардия, угрозой возможного закрытия регулярных авиационных рейсов между Украиной и Италией. Именно поэтому Арсен Аваков принял решение оплатить чартерный рейс за собственные средства, предусмотренные в его декларации", – пояснил Геращенко.

Facebook Антона Геращенко.

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