УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Аваков заговорил об амнистии для террористов "Л/ДНР"

1.2тЧитать новость на украинском

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что боевики, которые убивали мирное население и украинских военных, не должны получить амнистию.

"Мы должны говорить об амнистии, но не для тех, кто убивал мирных жителей и наших военных", - сказано в сообщении МВД в соцсети Twitter.

Он отметил, что необходимо принять законопроект, по которому ни одна амнистия не коснется людей, "на руках которых кровь мирных жителей" или тех, кто воевал против украинских военных.

Новости
Особый статус и амнистия: у Путина сделали циничное заявление о войне с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков также заявил, что деоккупация Донбасса должна быть полицейской операцией.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги