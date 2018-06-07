Аваков заговорил об амнистии для террористов "Л/ДНР"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что боевики, которые убивали мирное население и украинских военных, не должны получить амнистию.

"Мы должны говорить об амнистии, но не для тех, кто убивал мирных жителей и наших военных", - сказано в сообщении МВД в соцсети Twitter.

Он отметил, что необходимо принять законопроект, по которому ни одна амнистия не коснется людей, "на руках которых кровь мирных жителей" или тех, кто воевал против украинских военных.

Арсен #Аваков: Ми повинні говорити про амністію, але не для тих, хто вбивав мирних жителів та наших військових

Необхідно прийняти законопроект, в рамках якого ніяка амністія не торкнеться людей, на руках яких кров мирних жителів або тих, хто воював проти українських військових. pic.twitter.com/muXJWGTAg4 — МВС України (@MVS_UA) 7 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков также заявил, что деоккупация Донбасса должна быть полицейской операцией.