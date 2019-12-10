Контроль границы на Донбассе: Аваков заговорил о компромиссе с ОРДЛО

Полиция Украины займет территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей после их полной деоккупации и выведения оттуда всех незаконных вооруженных группировок. Однако она сможет сотрудничать при патрулировании с "представителями территориальных общин".

Такое заявление в комментарии "Громадському" сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией" террористов, которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков повторил свой тезис. "Я же вам сказал – территориальных общин", – подчеркнул глава МВД.

Арсен Аваков "Украинская правда"

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", – добавил Аваков.

Он также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня".

Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандского саммита" появилась информация, что президент РФ Владимир Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом – возвращение Украине контроля над границей. Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

Ранее глава украинского государства уже заявлял о том, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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