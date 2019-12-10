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10 декабря • обновлено в 13:36
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Контроль границы на Донбассе: Аваков заговорил о компромиссе с ОРДЛО

1.9т
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Полиция Украины займет территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей после их полной деоккупации и выведения оттуда всех незаконных вооруженных группировок. Однако она сможет сотрудничать при патрулировании с "представителями территориальных общин".

Такое заявление в комментарии "Громадському" сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией" террористов, которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков повторил свой тезис. "Я же вам сказал – территориальных общин", – подчеркнул глава МВД.

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Украинская правда"

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", – добавил Аваков.

Он также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня".

Как сообщал OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандского саммита" появилась информация, что президент РФ Владимир Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом – возвращение Украине контроля над границей. Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

Ранее глава украинского государства уже заявлял о том, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Аваков бpeдит. (1) Пoлицией Укpaины на тeppитории Дон-басса будут бoйцы нapoдного опoлчeния; (2) Пepeдача контpoля над гpaницей начинается (a не зaкaнчивaeтся) на слeдyющий день пocле выбopoв, а заканчивается пepeдача контроля над гpaницей в момент окончательного ypeгулирования (3) нигде не пpoписано, кто именно от имени Укpaины получает этот контpoль над границей - скорее всего, его получит особый Дoнeцкий пoгpaничный отpяд, состоящий из бoйцов нapoдного oпoлчeния.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А кто сказал что границу должны получить до выборов, где такое прописано, откуда эти фантазии?!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Plotnikov Alex, Аваков так и не прочел итоговое коммюнике.
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Santi Amonito
Santi Amonito
После гона всех "ихтамнетов" и своры к@цапских прихвостней за эрэфийсий поребрик никаких "представников територіальних громад" уже не будет априори. Поэтому и "патрулювання" никакого не будет, как и "лугандона".
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