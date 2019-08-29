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Аваков в четвертый раз стал главой МВД

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Верховная Рада поддержала назначение Арсена Авакова на должность главы Министерства внутренних дел, предложенное фракцией президентской партии "Слуга народа".

Заявление о его кандидатуре на первом заседании Верховной Рады в четверг, 29 августа, сделал новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук.

"Человек, который сделал большой вклад в то, чтобы Украина осталась в тех границах, что сейчас", – отметил он.

За кандидатуру Авакова и полный состав нового Кабинета Министров проголосовал 281 народный депутат.

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Арсен Аваков стал главой МВД в четвертый раз

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Отметим, он занимал аналогичную должность и в трех предыдущих правительствах.

В 2014 году был назначен министром внутренних дел Украины в составе Кабинета министров при премьере Арсение Яценюке.

26 октября 2014 года на досрочных парламентских выборах Аваков был избран нардепом от партии "Народный фронт". В декабре 2014 года повторно утвержден Верховной Радой на должности главы МВД.

В октябре 2016 года Аваков в третий раз утвержден парламентом на должности министра внутренних дел в правительстве Владимира Гройсмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что переназначение Авакова было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Выполнил обещание не вмешиваться в выборы, пришло время Бене выполнять свои обязательства Петю все предали :)
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Каста неприкасаемых, которую пока боятся трогать.
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Белый господин
Белый господин
Правильно вёл себя перед выборами - вот и получил пряник.
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