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3 марта • обновлено в 01:02
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Аваков станет вице-премьером по обороне – СМИ

5.3т
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Должность вице-премьер-министра по обороне в Кабмине может быть введена специально для главы МВД Арсена Авакова.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что даже в случае назначения Аваков сохранит пост министра внутренних дел.

Других подробностей о будущем Авакова в Кабмине нет. Однако накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что желание ввести должность силового вице-премьера у власти действительно есть.

Напомним, Аваков был назначен главой МВД еще в конце февраля 2014 года и переназначен на этот пост повторно 29 августа минувшего года. Президент Владимир Зеленский принял решение оставить Авакова в обновленном правительстве.

Зеленский и Аваков

Зеленский и Аваков

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ активно и небезосновательно обсуждается тема с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Кабинет министров Украины
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