Должность вице-премьер-министра по обороне в Кабмине может быть введена специально для главы МВД Арсена Авакова.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что даже в случае назначения Аваков сохранит пост министра внутренних дел.

Других подробностей о будущем Авакова в Кабмине нет. Однако накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что желание ввести должность силового вице-премьера у власти действительно есть.

Напомним, Аваков был назначен главой МВД еще в конце февраля 2014 года и переназначен на этот пост повторно 29 августа минувшего года. Президент Владимир Зеленский принял решение оставить Авакова в обновленном правительстве.

Зеленский и Аваков 24 канал

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