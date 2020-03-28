Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков заявил, что не имеет амбиций стать президентом и доволен компетентным украинским руководством.
В интервью TheBabel он назвал себя одним из самых опытных членов правительства, а также похвалил президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Арсен Аваков
censor.net.ua
Аваков назвал идиотами тех, кто муссирует тему о его диктатуре и государственном перевороте. Министр подчеркнул, что всегда будет счастлив заниматься тем, что ему нравится.
"Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал — наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент", – сказал Аваков.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Аваков призвал украинцев вернуться за два дня или остаться за границей.
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