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28 марта • обновлено в 11:36
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Аваков рассказал о политических амбициях и отношении к Зеленскому

2.6т
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Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков заявил, что не имеет амбиций стать президентом и доволен компетентным украинским руководством.

В интервью TheBabel он назвал себя одним из самых опытных членов правительства, а также похвалил президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

censor.net.ua

Аваков назвал идиотами тех, кто муссирует тему о его диктатуре и государственном перевороте. Министр подчеркнул, что всегда будет счастлив заниматься тем, что ему нравится.

"Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал — наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент", – сказал Аваков.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Аваков призвал украинцев вернуться за два дня или остаться за границей.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Арсен Аваков Владимир Зеленский
Место
Украина
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