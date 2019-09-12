Аваков провел перестановки в руководстве Нацполиции: кто лишился должности

Приказом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из лав Национальной полиции уволили первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина и двух заместителей Виталия Невгада и Игоря Купранца.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что Аброськин лишился должности начальника криминальной полиции, Невгада – начальника Главного следственного управления, а Купранец – начальника Департамента защиты экономики.

Новости Аваков в четвертый раз стал главой МВД

Аваков уволил Аброськина из Нацполиции

Аваков уволил Невгада из Нацполиции

Аваков уволил Купранца из Нацполиции

Кроме этого, приказом министра внутренних дел на должность первого заместителя председателя Национальной полиции – руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.

Коваль назначен замглавы Нацполиции

Руководителем Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ

Цуцкиридзе назначен замглавы Нацполиции

"Заместители председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранець и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны в Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведите!" – отметил Аваков.

При этом, как уточняет телеканал ТV7, на пресс-конференции в Мариуполе Аброськин пообещал баллотироваться в мэри города.

"Бойченко (действующий мэр Мариуполя - Ред.) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он должен переживать: у него есть конкурент. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно. Я ему обещал и так будет", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил заместителя генпрокурора, экс-нардепа Виктора Чумака главным военным прокурором.

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