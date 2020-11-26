Аваков призвал срочно ввести в Украине локдаун на три недели с механизмом компенсаций
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, сроком не менее трех недель с механизмом компенсаций.
По его мнению, такой жесткий карантин в стране нужно вводить как можно быстрее. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".
"Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", – сказал глава МВД.
Министр выразил уверенность, что локдаун в стране будет введен, как только правительство подготовит все необходимые программы, касающиеся компенсаций для бизнеса. Он подчеркнул: такой шаг необходим для того, чтобы прервать цепочку передачи инфекции и уйти от сегодняшней ситуации, когда он коронавируса ежедневно умирает около 200 украинцев.
"Поэтому я здесь радикален и, собственно, всегда такой был, – нужно вводить локдаун немедленно, не менее трех недель. И дай Бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", – подытожил Аваков.
Частичный или полный локдаун уже ввели во Франции, Испании, Германии, Италии и Британии.
За сутки 25 ноября в Украине выявили 15 331 случай инфицирования коронавирусом. Это стало новым рекордом по ежедневному приросту больных COVID-19. В больницах уже заговорили о сортировке зараженных.
Еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что локдаун в стране возможен при 15 тысячах новых случаев коронавируса в сутки.
А что не так с локдауном
Поскольку локдаун предусматривает полное прекращение работы практически всех предприятий, организаций, а также заведений общепита, образовательных, развлекательных, спортивных центров, экономике прочат катастрофические потери. Больше всего без поддержки государства пострадает малый и средний бизнес. В результате множество людей может остаться без работы. Если же государство разработает механизм компенсации, серьезных потерь удастся избежать.
Зачем тогда локдаун
Первоочередная задача локдауна – разгрузить больницы для того, чтобы они смогли принимать новых больных COVID-19. В противном случае, врачам придется выбирать, кого спасать. И даже если проблему с больничными койками могут решить полевые госпитали, то с нехваткой персонала ситуация критическая уже сегодня. За больными, требующими постоянного присмотра, некому ухаживать. Медики увольняются из-за чрезмерной нагрузки и усталости и массово болеют COVID-19.
О том, что такое локдаун, какие условия его введения и возможен ли он в нашей стране в ближайшее время – читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 25 ноября в Украине вступило в силу постановление Верховной Рады Украины "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению".
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил запланировать в Украине двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам.
В Офисе президента Украины прокомментировали вероятность локдауна в декабре.
Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что вводить локдаун на новогодние праздники в Украине нужно, учитывая эпидемиологическую ситуацию и состояние экономики в стране.