Аваков призвал срочно ввести в Украине локдаун на три недели с механизмом компенсаций

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, сроком не менее трех недель с механизмом компенсаций.

По его мнению, такой жесткий карантин в стране нужно вводить как можно быстрее. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", – сказал глава МВД.

Министр выразил уверенность, что локдаун в стране будет введен, как только правительство подготовит все необходимые программы, касающиеся компенсаций для бизнеса. Он подчеркнул: такой шаг необходим для того, чтобы прервать цепочку передачи инфекции и уйти от сегодняшней ситуации, когда он коронавируса ежедневно умирает около 200 украинцев.

"Поэтому я здесь радикален и, собственно, всегда такой был, – нужно вводить локдаун немедленно, не менее трех недель. И дай Бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", – подытожил Аваков.

Частичный или полный локдаун уже ввели во Франции, Испании, Германии, Италии и Британии.

За сутки 25 ноября в Украине выявили 15 331 случай инфицирования коронавирусом . Это стало новым рекордом по ежедневному приросту больных COVID-19. В больницах уже заговорили о сортировке зараженных.

Еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что локдаун в стране возможен при 15 тысячах новых случаев коронавируса в сутки.

А что не так с локдауном

Поскольку локдаун предусматривает полное прекращение работы практически всех предприятий, организаций, а также заведений общепита, образовательных, развлекательных, спортивных центров, экономике прочат катастрофические потери. Больше всего без поддержки государства пострадает малый и средний бизнес. В результате множество людей может остаться без работы. Если же государство разработает механизм компенсации, серьезных потерь удастся избежать.

Зачем тогда локдаун

Первоочередная задача локдауна – разгрузить больницы для того, чтобы они смогли принимать новых больных COVID-19. В противном случае, врачам придется выбирать, кого спасать. И даже если проблему с больничными койками могут решить полевые госпитали, то с нехваткой персонала ситуация критическая уже сегодня. За больными, требующими постоянного присмотра, некому ухаживать. Медики увольняются из-за чрезмерной нагрузки и усталости и массово болеют COVID-19.

О том, что такое локдаун, какие условия его введения и возможен ли он в нашей стране в ближайшее время – читайте в материале.

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