Аваков призвал срочно ввести в Украине локдаун на три недели

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, сроком не менее трех недель.

По его мнению, такой жесткий карантин в стране нужно вводить как можно быстрее. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", – сказал глава МВД.

Министр выразил уверенность, что локдаун в стране будет введен, как только правительство подготовит все необходимые программы, касающиеся компенсаций для бизнеса. Он подчеркнул: такой шаг необходим для того, чтобы прервать цепочку передачи инфекции и уйти от сегодняшней ситуации, когда он коронавируса ежедневно умирает около 200 украинцев.

"Поэтому я здесь радикален и, собственно, всегда такой был, – нужно вводить локдаун немедленно, не менее трех недель. И дай Бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", – подытожил Аваков.

Напомним: на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире некоторые страны приняли решение ввести повторный локдаун, чтобы остановить быстрый рост заболеваемости – рассматривается этот вариант и в Украине. О том, что такое локдаун, какие условия его введения и возможен ли он в нашей стране в ближайшее время – читайте в материале.

Отметим также, что за сутки 25 ноября в Украине выявили 15 331 случай инфицирования коронавирусом. Это стало новым рекордом по ежедневному приросту больных COVID-19, а общее количество заражений выросло до 677 189. Как известно, еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что локдаун в стране возможен при 15 тысячах новых случаев коронавируса в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL: