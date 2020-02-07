"Жалко идиота": Аваков публично приструнил "пьянствующего" Сытника

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на наезды главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, который угодил в реестр коррупционеров.

Так, последний на брифинге в пятницу, 7 февраля, выдал заявление якобы о мести Авакова.

Ответ министра не заставил себя долго ждать. "Начальник НАБУ, коррупционер из реестра – ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы", – написал Аваков в Twitter.

Аваков поставил Сытника на место 5 канал

Так, министр дал Сытнику краткий план действий, сыронизировав над последними событиями.

"1. Возбудить пару-тройку фейковых дел самому. 2.Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. 3. Написать в "Спортлото".

"Тогда все поймут – идиот. А идиотов – жалко, им надо помогать", – добавил Аваков.

В чем суть конфликта

Сытника обвинили в том, что он с 2017 по 2019 год не менее пяти раз отдыхал в комплексе на Ривненщине "Полесье-Сарны". Каждый его визит обошелся примерно в 100 тысяч грн. Чиновнику предоставляли богатый стол: колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

Также Сытник разбил два квадроцикла марки "Bagi BRP 1000", ремонт которых обошёлся примерно четыре тысячи долларов.

Все развлечения Сытника оплачивал приятель Николай Надейко, о чем он сам признался на допросе. Мол, не мог отказать другу семьи.

В декларации отдых Сытника так и не был зафиксирован, и главу НАБУ внесли в Государственный реестр коррупционеров. Также он влетел на штраф.

1. Возбудить пару тройку фейковых дел самому

2.Написать в дбр, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.

3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.😏

3. Написать в спортлото.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 7, 2020

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