Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Жалко идиота": Аваков публично приструнил "пьянствующего" Сытника

29.2т
Читать материал на украинском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на наезды главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, который угодил в реестр коррупционеров.

Так, последний на брифинге в пятницу, 7 февраля, выдал заявление якобы о мести Авакова.

Ответ министра не заставил себя долго ждать. "Начальник НАБУ, коррупционер из реестра ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы", – написал Аваков в Twitter.

Новости
Опасный балласт: как Сытник становится главной проблемой для отношений украинской власти с Трампом

Аваков поставил Сытника на место

Аваков поставил Сытника на место

5 канал

Так, министр дал Сытнику краткий план действий, сыронизировав над последними событиями.

"1. Возбудить пару-тройку фейковых дел самому. 2.Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. 3. Написать в "Спортлото".

"Тогда все поймут идиот. А идиотов жалко, им надо помогать", – добавил Аваков.

В чем суть конфликта

Сытника обвинили в том, что он с 2017 по 2019 год не менее пяти раз отдыхал в комплексе на Ривненщине "Полесье-Сарны". Каждый его визит обошелся примерно в 100 тысяч грн. Чиновнику предоставляли богатый стол: колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

Также Сытник разбил два квадроцикла марки "Bagi BRP 1000", ремонт которых обошёлся примерно четыре тысячи долларов.

Все развлечения Сытника оплачивал приятель Николай Надейко, о чем он сам признался на допросе. Мол, не мог отказать другу семьи.

В декларации отдых Сытника так и не был зафиксирован, и главу НАБУ внесли в Государственный реестр коррупционеров. Также он влетел на штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Артем Сытник Арсен Аваков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
172
73
Смешно
14
Интересно
81
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
полесье срано там авакян жил анус дернул пес
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Даже самые упopотые справжние вшыватники знают что Авакян по уши в крови мaйдаyнов-2014
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А Аваков уже продал виллу и бизнес жены в Италии после приговора итальянского суда украинскому воину?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги