"Должны наладить контакт": Аваков предложил Зеленскому план по ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, провел совещание по делам молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях.

Речь идет о возможности получения паспорта гражданина Украины и содействии абитуриентам в поступлении в украинские высших учебных заведений, передает пресс-служба ОП.

Во встрече приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы.

Совещание с Зеленским president.gov.ua

Зеленский акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Президент подчеркнул, что такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействовать в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украины.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов – упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины – дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества высших учебных заведений, в которые могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

Отдельно подчеркивалась необходимость обеспечения широкой коммуникационной кампании.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что шанс того, что выборы на Донбассе состоятся осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране, есть. Вместе с тем он не исключил вероятность замораживания вооруженного конфликта.

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