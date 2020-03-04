Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что у Нацполиции сейчас хранится несколько тонн наркотиков и призвал народных депутатов помочь реализовать их в пользу бюджета и медицины.

Об этом Аваков заявил во время отчета на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта. Сначала он заявил, что за год ликвидировали 40 международных каналов поставок наркотиков, а совсем недавно "накрыли" самого крупного в Украине интернет-распространителя запрещенных веществ. Сейчас, по словам Авакова, Нацполиция хранит несколько тонн различных препаратов.

Арсен Аваков Скриншот из видео

"Нацполиция является самым большим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас сейчас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и так далее", - поделился цифрами министр.

После он обратился к нардепам с просьбой помочь реализовать эти наркотики на благо государства.

"У меня просьба к народным депутатам - определитесь со способом реализации этого сырья на пользу государственного бюджета и украинской медицины", - подытожил Аваков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготовляли не менее 100 килограммов психотропных веществ.

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