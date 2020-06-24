Аваков показал последствия наводнения в западных областях: "Беда больше, чем в 2008-м"

Карина Бондаренко Политика 12:22, 24.06.2020 Обновлено: 12:59, 24.06.2020

Уровень стихийного бедствия на западе Украины 22-24 июня превзошел ситуацию, которая произошла там в 2008 году. Тогда после интенсивных дождей убытки оценивались на сумму около 4 млрд гривен.

По состоянию на полдень 24 июня на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье последствия непогоды ликвидируют более 1,5 тысячи человек, четыре вертолета и рота горноспасателей Национальной гвардии, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уровень беды больше, чем в 2008-м... Концентрируем усилия. На месте ПМ. Ведем с ним оперштаб с главой ДСНС и командующим Нацгвардии. Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу. Прорвемся!" – написал Аваков.

Наводнение на западе Украины
(Арсен Аваков в Twitter)
Наводнение на западе Украины
(Арсен Аваков в Twitter)
Наводнение на западе Украины
(Арсен Аваков в Twitter)
Наводнение на западе Украины
(Арсен Аваков в Twitter)
Наводнение на западе Украины
(Арсен Аваков в Twitter)

Ранее OBOZREVATEL собрал актуальную информацию о ситуации с наводнением в западных регионах Украины.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Аллахвердиева стала на сторону "слуг" и назвала фейком разговор о "корабельной сосне": украинцы не поверили

Болтон в Мемуарах рассказал о Порошенко: хотел купить больше американского оружия для ВСУ

Корниенко и Арахамия заявили, что разговор об Аллахвердиевой "смонтирован": она отреагировала

Арахамия и Корниенко назвали коллегу "рабочей бабой" и "корабельной сосной"

Около десятка нардепов имеют связи с криминальными авторитетами: у Авакова раскрыли подробности