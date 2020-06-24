Уровень стихийного бедствия на западе Украины 22-24 июня превзошел ситуацию, которая произошла там в 2008 году. Тогда после интенсивных дождей убытки оценивались на сумму около 4 млрд гривен.

По состоянию на полдень 24 июня на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье последствия непогоды ликвидируют более 1,5 тысячи человек, четыре вертолета и рота горноспасателей Национальной гвардии, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уровень беды больше, чем в 2008-м... Концентрируем усилия. На месте ПМ. Ведем с ним оперштаб с главой ДСНС и командующим Нацгвардии. Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу. Прорвемся!" – написал Аваков.

Наводнение на западе Украины (Арсен Аваков в Twitter)

Наводнение на западе Украины (Арсен Аваков в Twitter)

Наводнение на западе Украины (Арсен Аваков в Twitter)

Наводнение на западе Украины (Арсен Аваков в Twitter)

Наводнение на западе Украины (Арсен Аваков в Twitter)

Ранее OBOZREVATEL собрал актуальную информацию о ситуации с наводнением в западных регионах Украины.