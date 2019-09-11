Аваков подал в отставку – журналист

В сети сообщили о возможном уходе министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку.

Соответствующие данные обнародовал в Facebook в среду, 11 сентября, журналист Владимир Бойко.

"Кажется, вольнолюбивому украинскому народу таки удалось избавиться полевого командира Майдана, который стал настоящим символом Революции Достоинства: Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел", – написал он.

Журналист Бойко сообщил об отставке Авакова Зеркало недели

При этом, журналист не указал источник информации. Официального подтверждения его слов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада поддержала назначения Авакова на должность главы МВД четвертый раз подряд.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!