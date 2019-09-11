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11 сентября • обновлено в 22:32
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Аваков подал в отставку – журналист

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В сети сообщили о возможном уходе министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку.

Соответствующие данные обнародовал в Facebook в среду, 11 сентября, журналист Владимир Бойко.

"Кажется, вольнолюбивому украинскому народу таки удалось избавиться полевого командира Майдана, который стал настоящим символом Революции Достоинства: Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел", – написал он.

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Журналист Бойко сообщил об отставке Авакова

Журналист Бойко сообщил об отставке Авакова

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При этом, журналист не указал источник информации. Официального подтверждения его слов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада поддержала назначения Авакова на должность главы МВД четвертый раз подряд.

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Персоны
Арсен Аваков Владимир Бойко
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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