Аваков ответил на заявление Зеленского о "сдаче Крыма без боя"

Украинская власть в 2014 году сделала все возможное для предотвращения оккупации Крыма Россией, хоть и имела ограниченные возможности и силы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Киевском форуме безопасности в пятницу, 23 октября, передает "Интерфакс-Украина". Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о "сдаче Крыма без боя".

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации. И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", – уверен министр.

Аваков добавил, что "в мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих", поэтому политикам не стоит применять "недопустимые приемы", чтобы "не ослаблять себя".

Как писал OBOZREVATEL, во время обращения к народным депутатам с трибуны парламента 20 октября Зеленский, в частности, заявил, что "мы ищем новые действенные способы для возвращения Крыма" и анонсировал создание "Крымской платформы".