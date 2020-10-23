Аваков ответил на заявление Зеленского о "сдаче Крыма без боя"

Кирилл Лютый Политика 18:06, 23.10.2020 Обновлено: 18:10, 23.10.2020

Украинская власть в 2014 году сделала все возможное для предотвращения оккупации Крыма Россией, хоть и имела ограниченные возможности и силы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Киевском форуме безопасности в пятницу, 23 октября, передает "Интерфакс-Украина". Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о "сдаче Крыма без боя".

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации. И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", – уверен министр.

Аваков добавил, что "в мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих", поэтому политикам не стоит применять "недопустимые приемы", чтобы "не ослаблять себя".

Как писал OBOZREVATEL, во время обращения к народным депутатам с трибуны парламента 20 октября Зеленский, в частности, заявил, что "мы ищем новые действенные способы для возвращения Крыма" и анонсировал создание "Крымской платформы".

Комментировать
Политика

Смотрите также

Пачка сигарет за 200 грн: как и почему взлетят цены на табачные изделия в Украине

Зеленский назвал "какого-то политика" поверхностным, процитировав свои же слова

В Киеве задержали студента, который помочился на портреты Небесной Сотни. Фото вандала

Тополю "взял в оборот" военкомат, когда он сообщил о третьей квартире Хомчака – волонтер

В Мариуполе бушует COVID-19: в больницах катастрофа с врачами, кислородом и койко-местами