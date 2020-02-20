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20 февраля • обновлено в 17:39
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"У нас нет санатория на острове!" Аваков объяснил, почему украинцев из Уханя привезли в Новые Санжары

2.8т
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Украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована эпидемия коронавируса, решили поместить на картин в санаторий Новых Санжаров на Полтавщине, поскольку он оказался самым подходящим для этого.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время общения с протестующими жителями городка, передает УНИАН.

По его словам, всего для поселения эвакуированных из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии. В частности, он имеет изолированную систему канализации.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Главное"

"Если бы вода уходила в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а здесь – в емкость. Ее обеззараживают потом... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", – подчеркнул Аваков.

Однако местные жители возразили ему, отметив, что санаторий находится непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.

"У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в тот же санаторий поселила", – отреагировал на возмущения министр внутренних дел.

В ответ местные жители озвучили ему претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не были проинформированы о ситуации заранее.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Полтава
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ахтунг! Новые Салoжоры апаснастэ! Коронавирус - ничто по сравнению с paгулячей свидомостью и мракобесием
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Пускай тогда валят на западенщину, они больше всех кричали что Европа. Значит они более толерантные
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
П*здеж, просто русскоговорящих не жалко, они второсортные. А значит их в расход можно.
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