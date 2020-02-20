Украинцев из китайского Уханя, где зафиксирована эпидемия коронавируса, решили поместить на картин в санаторий Новых Санжаров на Полтавщине, поскольку он оказался самым подходящим для этого.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время общения с протестующими жителями городка, передает УНИАН.

По его словам, всего для поселения эвакуированных из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии. В частности, он имеет изолированную систему канализации.

Арсен Аваков "Главное"

"Если бы вода уходила в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а здесь – в емкость. Ее обеззараживают потом... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", – подчеркнул Аваков.

Однако местные жители возразили ему, отметив, что санаторий находится непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.

"У нас нет, как в Австралии, санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в тот же санаторий поселила", – отреагировал на возмущения министр внутренних дел.

В ответ местные жители озвучили ему претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не были проинформированы о ситуации заранее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове.

Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине, но там местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

В итоге против протестующих применили военную спецтехнику. Силовики начали расчищать проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы освободить дорогу для эвакуированных из Китая.

А докторам, которых направили в Новые Санжары, выдали каски и бронежилеты, чтобы они безопасно смогли добраться до места, где разместят эвакуированных украинцев.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что украинцы, которые прибыли из Китая, пребывают в очень подавленном психологическом состоянии из-за массовых протестов против них.

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