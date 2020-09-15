Аваков обсудил с Даниловым обеспечение прозрачности местных выборов в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков совместно с секретарем СНБО Алексеем Даниловым провели координационное совещание в МВД для обеспечения прозрачности и правомерности процесса местных выборов в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, отметив, что участие в процессе приняли руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых координируется МВД, руководитель Общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская, член ЦИК Ирина Ефремова.

"Я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правил агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения", – отметил Аваков.

"Мы должны еще раз сформулировать роль каждого в избирательном процессе, увидеть новые риски, сформулировать алгоритмы взаимодействия. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", – добавил министр.

Аваков призвал участников выборов соблюдать закон. Пресс-служба МВД

Со своей стороны Данилов отметил, что предстоящие выборы – одни из самых сложных в Украине за все годы независимости, поэтому очень важно, чтобы они были демократическими, свободными и признанными всеми.

"Прежде всего я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих атлантических структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новый Админустройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил идти на выборы из этих соображений", – заметил Данилов.

Данилов назвал предстоящие выборы в Украине одними из самых сложных за годы независимости. Пресс-служба МВД

В качестве примера он привел поселок Каролино-Бугаз, Одесской области, где более 19% избирателей изъявили желание изменить место голосования. Относительно подсчета голосов, то, по словам секретаря СНБО, он будет крайне сложным и важным.

"Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать", – добавил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков призвал всех участников местных выборов в Украине строго соблюдать требования закона и не прибегать к незаконным действиям, которые могли бы расшатать ситуацию в округах.