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26 февраля • обновлено в 15:17
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Аваков назвал Суркова шавкой, лающей на слона, после скандального интервью

6.8т
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разнес заявления бывшего помощника президента России Владислава Суркова о независимости Украины.

По его словам, наша страна живет вне зависимости от представления о ней такого "отставного шовиниста". Об этом он написал в своем Twitter.

"Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона", – высказался глава украинского МВД.

Аваков приструнил Суркова за высказывания об Украине

Аваков приструнил Суркова за высказывания об Украине

Он подчеркнул, что, делясь подобными опусами об Украине, ушедший в отставку "смотрящий" по Донбассу "чувствует свое величие". Поэтому решил поставить его на место.

"Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", – приструнил россиянина Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украины нет. По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство.

  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что такое заявление Суркова является личной позицией бывшего помощника российского президента.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Арсен Аваков Владислав Сурков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Комментарии
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Юг Руси
Юг Руси
Авакянша разтявкалась! )))))
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1
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фил филька
фил филька
"Украина живет вне зависимости представления о ней..." ...МВФ со своим отчетом о самой бедной стране Европы)
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3
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Ukraine The
Ukraine The
На мой взгляд Сабаков проецирует свои комплексы на других. Ведь всем понятно, что Украина и ее Трибалтийскопольские друзья как раз и выступают в роли той шавки (вашингтонской), которая лает на слона.
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