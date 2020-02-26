Аваков назвал Суркова шавкой, лающей на слона, после скандального интервью

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разнес заявления бывшего помощника президента России Владислава Суркова о независимости Украины.

По его словам, наша страна живет вне зависимости от представления о ней такого "отставного шовиниста". Об этом он написал в своем Twitter.

"Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона", – высказался глава украинского МВД.

Аваков приструнил Суркова за высказывания об Украине

Он подчеркнул, что, делясь подобными опусами об Украине, ушедший в отставку "смотрящий" по Донбассу "чувствует свое величие". Поэтому решил поставить его на место.

"Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", – приструнил россиянина Аваков.

Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.

Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украины нет. По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что такое заявление Суркова является личной позицией бывшего помощника российского президента.

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