Аваков назвал провокацией заявления Фокина по Донбассу

Заявления первого замглавы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина не отвечают национальным интересам и являются провокационными.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особый статус для всей территории Донбасса является провокационной и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", – подчеркнул Аваков.

Напомним, что ранее Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

Также Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений.

Еще Фокин рассказал о возможном копромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил работу нового руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу – Леонида Кравчука и Витольда Фокина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал