Для успешных изменений в системе МВД Украины должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой: сейчас его недостаточно.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время ежегодной конференции по вопросам реформ в Украине в городе Торонто (Канада), сообщает департамент коммуникации МВД Украины. Он добавил, что в 2014 году уровень доверия к правоохранителям составлял 5%, впрочем сейчас значительно повысился.

"Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и задались целью вместо "наказывать и крышевать" – "служить и защищать". Тогда, после Революции Достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации и полного развала. Сейчас мы имеем уровень доверия к Нацполиции 37%, а новообразованная патрульная полиция – более 40%", – рассказал Аваков.

Арсен Аваков Департамент коммуникации МВД Украины

По его словам, личный состав Национальной полиции обновился на 40%, а также сократился с 220 тысяч до 140. Второй год работает Академия патрульной полиции, привлекаются новые люди, отметил глава МВД.

Аваков сказал, что полиция до сих пор сталкивается с проблемами, например, коррупцией и "крышеванием" со стороны правоохранителей. Он добавил, что внутренняя безопасность ежедневно привлекает к ответственности двух-четырех полицейских.

"Да, мы имеем проблемы, как и все украинское общество. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом. Несмотря на скандалы, на невероятные иногда проколы, мы имеем постепенный рост доверия к полицейским силам", – отметил министр внутренних дел.

По словам Авакова, полиция выполняет свои обязанности, занимается превенцией, впрочем влияние на многие факторы оказывает общество, судьи, прокуратура, чиновники.

Аваков назвал два условия успешных изменений в системе МВД Департамент коммуникации МВД Украины

"Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год имеем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит благодаря превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков призвал вести избирательную кампанию в соответствии с законом и сотрудничать с МВД. Также министр внутренних дел отметил, что демократия – это, прежде всего, безупречная процедура, поэтому призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!