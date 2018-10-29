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Аваков нашел Украине мощного союзника в Азии

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и мнистр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции.

Во время официальной встречи 29 октября в Сингапуре Аваков подчеркнул, что Украина и Сингапур находятся в похожих ситуациях - имеют большого соседа с похожим культурным и языковым контекстом. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Аваков нашел Украине мощного союзника в Азии

"Но вас не атакуют так, как Украину. К сожалению, за пять лет мы получили огромный опыт противодействия кибератакам в том числе. И это очень правильно, что вы тщательно готовитесь к возможным угрозам, начиная от фишинговых атак и заканчивая распространением фейк ньюз и вмешательством в работу госучреждений", - сказал Аваков.

Аваков нашел Украине мощного союзника в Азии
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В свою очередь председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что одним из главных элементов в противодействии гибридной войне выступает киберполиция.

"Этот относительно недавно созданное подразделение показывает отличные результаты работы. В киберполиции работают хорошо подготовленные люди, которые владеют современным инструментарием и готовы противостоять любой хакерской атаке", - рассказал Князев.

Аваков нашел Украине мощного союзника в Азии

Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк представил работу подразделения.

По его словам, сейчас украинская киберполиция плодотворно сотрудничает со многими международными органами и организациями как государственного, так и частного сектора. Благодаря работе в режиме "реального времени" специалистам удается своевременно реагировать на существующие киберугрозы.

"Сейчас мы имеем эффективные инструменты взаимодействия между подразделениями, которые специализируются на кибербезопасности. Благодаря такому сотрудничеству нам уже удалось провести более сотни международных спецопераций, по результатам которых были задержаны более 30 хакеров международного уровня", - отметил Демедюк.

Аваков нашел Украине мощного союзника в Азии

Он также добавил, что благодаря информации, полученной от австралийских коллег, в июле 2018 работники киберполиции задержали лиц, которые создавали и распространяли в сети фото и видео порнографического содержания с участием детей. Кроме того, в настоящее время работники украинской киберполиции входят в международную следственную группу по расследованию кибератаки "NotPetya".

В ходе встречи стороны подписали совместное заявление об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности и договорились изучить возможности дальнейшего развития взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом в сфере обеспечения национальной безопасности в целях борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми.

Аваков нашел Украине мощного союзника в Азии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство Национальной полиции приняло решение об увеличении количества "белых хакеров" в подразделениях Департамента киберполиции.

Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Аваков сказал.... Князев сказал.... Шангуман подумал это вообще кто? Но с китайской вежливостью молча с улыбкой указал им на дверь.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Пытался сингапурской полиции рюкзаки впарить, не взяли, коррупционеры.
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