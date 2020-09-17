Аваков: Лукашенко совсем свихнулся на власти, тексты получил у Путина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси и других стран.

Об этом он написал в Facebook вечером в четверг, 17 сентября, отреагировав на обвинения в сторону Украины Александра Лукашенко, который занимает пост белорусского президента с 1994 года.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", – написал министр.

Аваков отметил, что "народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств".

"Так что попейте водички, господин Лукашенко – успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам – не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", – добавил Аваков.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей. Он также обратился к украинскому народу и другим соседям "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну".