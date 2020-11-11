Аваков и Ткаченко выступили за полный локдаун вместо карантина выходного дня

На заседании правительства министр МВД Арсен Аваков, министр культуры Александр Ткаченко и вице-премьер-министр Михаил Федоров высказались против введения карантина выходного дня.

По информации OBOZREVATEL, перед началом заседания 11 ноября у членов правительства произошла жаркая дискуссия о целесообразности введения карантина на выходные дни.

Противники отмены адаптивного карантина объясняли свою позицию тем, что польза от частичных ограничений на два дня будет весьма незначительной по сравнению с проблемами, которые такой карантин создаст для людей и бизнеса.

С этой точки зрения более логичным был бы полный локдаун, который хоть и ударит по экономике, но реально сможет сдержать распространение пандемии.

Судя по результатам голосования в Кабмине, к голосам здравого смысла правительство не прислушалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.