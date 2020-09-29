Аваков – Фокину: на войне погибли тысячи наших солдат, мерзавец

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить заместителя главы Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина от переговоров по Донбассу.

С таким заявлением Аваков выступил на своей странице в Facebook вечером во вторник, 29 сентября, прокомментировав слова Фокина о том, что он якобы не видит между Россией и Украиной.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет – погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины", – написал Аваков.

Глава МВД отметил, что "слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев".

"Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", – призвал Аваков.

Аваков ответил Фокину.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Фокин, выступая перед депутатами, еще раз повторил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Комментируя свои резонансные заявления, Фокин подчеркнул, что смысл в амнистии будет только в том случае, если она станет именно всеобщей.

Но большой резонанс у депутатов вызвал ответ Фокина на вопрос, ведется ли сейчас война с Россией. "Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу", – сказал он.

Ранее он также рассказал о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Помимо этого, Фокин заявил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.