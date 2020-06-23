Аваков эффективно управляет правоохранительной системой, – Шмыгаль. Видео

Правоохранительная система Украины после реформирования вызывает доверие. А глава МВД Арсен Аваков эффективно ею управляет.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Первый Западный". Глава правительства подчеркнул, что правоохранительные органы сейчас совсем не такие, какие были пять лет назад, а полиция вызывает доверие у людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Система сложная правоохранительная, представьте себе нашу страну без правоохранительной системы в течение недели... Эта система и ее руководитель – это одно целое. Нельзя отделить министра. Министр – плохой, а система более или менее хорошая. Это единое целое в своем управлении, в своей работе", – сказал Шмыгаль.

По его мнению, во время отчета Авакова в Раде депутаты, у которых были претензии к министру, смогли задать ему вопросы и высказать свою позицию.

“Отчет министра был принят, поэтому как раз этот баланс – претензий и результативности работы. На сегодня результаты отчета в парламенте показывают, что министр Аваков работает, управляет эффективно правоохранительной системой Украины", – заявил премьер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 5 июня выступил с трибуны Верховной Рады и отчитался о расследовании резонансных преступлений.