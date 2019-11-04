"Ау, СБУ!" Украинцы забили тревогу из-за оккупации Золотого Россией

Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в населенный пункт Золотое на Луганщине, где состоялось разведение сил ВСУ и "ЛНР".

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, добавив, что депутат осмотрел места, где дислоцировались украинские войска. Инцидент разозлил украинцев.

Во время своего визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. До этого Журавлев побывал в Станице Луганской.

"У нас уже в Золотом граница с РФ после разведения? Так кто кого махает, зе? Депутат Госдумы прибыл в Золотое… с какого?" – поинтересовались в сети.

У нас уже в Золотом граница с рф после разведения?

Так кто кого махает зе??

депутат госдумы прибыл в Золотое.. с какого??

02.11 pic.twitter.com/kJl1AAXa6z — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) November 3, 2019

Этот депутат из рф журавлёв сегодня заявил там, что не надо останавливаться, надо идти дальше.. паспорта уже раздаём в Восточных областях, там живут "наши" ( их родные) люди. Т.е. - вся Дон. и Луг. области их следующая задача на отжим, первый этап при разведении уже сделан #зелох pic.twitter.com/kW0S2xgayy — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) November 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские волонтеры рассказали о пропаганде России в Золотом.

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