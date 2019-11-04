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4 ноября • обновлено в 06:40
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"Ау, СБУ!" Украинцы забили тревогу из-за оккупации Золотого Россией

3.1т Читать материал на украинском

Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в населенный пункт Золотое на Луганщине, где состоялось разведение сил ВСУ и "ЛНР".

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, добавив, что депутат осмотрел места, где дислоцировались украинские войска. Инцидент разозлил украинцев.

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Во время своего визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. До этого Журавлев побывал в Станице Луганской.

"У нас уже в Золотом граница с РФ после разведения? Так кто кого махает, зе? Депутат Госдумы прибыл в Золотое… с какого?" – поинтересовались в сети.

"Ау, СБУ!" Украинцы забили тревогу из-за оккупации Золотого Россией
"Ау, СБУ!" Украинцы забили тревогу из-за оккупации Золотого Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские волонтеры рассказали о пропаганде России в Золотом.

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Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Ммм, как же приятно слышать визги беспомощных поросят. Сливают по всем сторонам, под жалобное хрюкание.
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захаров вячеслав
захаров вячеслав
А Лемберг пшекам отдать придётся...
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
"Депутат нелегитимной Госдумы." Журнашлюшки обоза уже давно оторвались от реальности, они уже определяют легитимность на расстоянии, вопреки признанию выборов в госдуму России всеми без исключения международными органами.
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