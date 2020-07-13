Atlantic Сouncil предостерег Зеленского от политически лояльных назначений: названы возможные последствия

Склонность президента Украины Владимира Зеленского к политически лояльным назначениям и пренебрежение верховенством права и институциональной независимостью может привести целый ряд нежелательных экономических последствий для Украины.

Соответствующее мнение высказал старший сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд в своей статье "Политическая отставка председателя Национального банка дискредитирует Украину" в Atlantic Сouncil.

В частности, он отметил, что Зеленский имеет склонность к политически лояльным назначениям, и это все больше понимают на Западе.

"Склонность Зеленского к политически лояльным назначениям была очевидной в начале этого года, когда генпрокурор Руслан Рябошапка был уволен парламентом, только через полгода после вступления в должность. По словам Рябошапки, наибольшая его ошибка заключалась в том, что он решил сосредоточиться на реформировании органов прокуратуры, а не на политически мотивированных делах против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Чтобы обеспечить достаточную парламентскую поддержку для устранения Рябошапки, депутаты Зеленского объединились с прокремлевской "Оппозиционной платформой – За жизнь". С тех пор преемница Рябошапки открыла большое количество дел против Порошенко", – напомнил Аслунд.

"Это стремление к насыщению ключевых учреждений лояльными людьми становится все более заметной чертой президентства Зеленского. Пожалуй, самым известным является назначение Зеленским друга детства и близкого товарища Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины. Такой шаг многие считали беспрецедентным, а СБУ на этой неделе вступила в спор с поводу недавней отставки Смолия из Национального банка. После того, как предшественница Смолия Валерия Гонтарева публично раскритиковала этот шаг, СБУ опубликовала заявление, в котором запрещает комментарии о том, что "может повредить национальной безопасности страны" или "отрицательно повлиять на ситуацию в стране", – отметил эксперт из Вашингтона.

"Учитывая длительную кампанию запугивания, направленную на Гонтареву, Смолия и других должностных лиц НБУ, подобные вмешательства со стороны служб безопасности страны не могут иметь успеха, но могут влиять на свободу слова. Это неизбежно способствовало росту беспокойства относительно приверженности нынешней власти к основным демократическим принципам", – написал Андерс Аслунд.

Он отметил, что отставка главы НБУ Якова Смолия и его публичное заявление о политическом давлении на независимость Нацбанка стала ударом по репутации администрации Зеленского.

"Бывший председатель НБУ также заявил, что его отставка стала кульминацией длительной кампании, когда команда Зеленского регулярно злоупотребляла своими полномочиями, выдвигая требования к НБУ и подрывая его институциональную независимость. Это касалось призывов снизить ставки, одновременно позволяя рост инфляции и ослабление гривны. Эти обвинения совпадают с публичными заявлениями Зеленского. Украинский лидер публично поддержал обменный курс 30 гривен за доллар США, что примерно на 11% ниже текущего курса. Зеленский утверждает, что это было бы хорошо для экспортеров и способствовало бы развитию украинского производства. Ему стоило сказать о том , что слабая валюта может вызвать целый ряд нежелательных экономических последствий, включая заметное сокращение расходов и международной мобильности рядовых украинцев", – заметил Аслунд.

Он констатировал, что вынужденная отставка председателя НБУ вызывает тревоги фундаментального характера. "Они хотели дискредитировать руководство Национального банка и заменить его людьми, которых можно контролировать", – заявил он.

"Без верховенства права не может быть права собственности. Между тем, если Национальный банк не является независимым, экономика становится заложником узких политических интересов. При таких обстоятельствах ни отечественные, ни иностранные инвесторы не будут заинтересованы в Украине. Международные партнеры страны также будут иметь основания сделать паузу перед углублением своей деятельности", – отметил эксперт.

МВФ давно выражает высокую оценку Национальному банку Украины и однозначно настаивает на постоянной независимости НБУ. Эта позиция четко прозвучала в заявлении, сопровождавшей новости о новой программе МВФ в размере 5 млрд долларов для Украины в июне 2020 года, отметил Аслунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к Владимиру Зеленскому уйти в отставку за нарушение закона – 7 июля 2020 он признался, что не задекларировал 5,1 млнгрн доходов от погашения ОВГЗ.