"Атаки увеличатся": советник Зеленского оправдался за связь с олигархом Путина

Помощник президента Украины Андрей Ермак объяснил информацию о том, что связан с одиозным российским олигархом Аркадием Ротенбергом.

На своей странице в Facebook он написал, что подобные данные в СМИ появляются из-за проделок политиков, которым не выгодно прекращение войны.

"В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней – как материально, так и политически, наращивая рейтинг. Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны. Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится", – сказал он.

Андрей Ерма 24 канал

Ермак заявил, что прилагает много усилий, чтобы война была закончена, а территориальная целостность страны была восстановлена.

Новости Появилось видео тайной встречи помощника Зеленского с лоббистом Трампа

"Вообще сюжет (на телеканале "Прямой". – Ред.) эмоционально насыщенный, обязательно посмотрите. У кого нет времени, собрал для вас лучше: Я лично ответственный за импичмент Трампа. Я полгода работаю в интересах России (как мне удается совмещать пункт 1 и пункт 2 непонятно, надеюсь в следующих выпусках мы узнаем больше). Меня сравнили с Саддамом Хусейном, Риббентропом и Штирлицем (мощное комбо, ничего не скажешь). С нетерпением жду следующих сюжетов, и еще раз подчеркну, что двери моего кабинета всегда открыты для прессы. Я очень уважаю незаангажированных и объективных журналистов, их работу и готов отвечать на любые вопросы", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты "Прямого" заявили, что Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет общий бизнес с компанией "Сарыч". Уточнялось, что люди Ротенберга стали партнерами помощника Зеленского. Сам Ермак с этим не согласился.

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