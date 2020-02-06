Дивлюся я на атаку Шарія, Лукаш та 112 каналу на Михайла Бродського, щодо того, що він "приложил руку к тому, что произошло и происходит, к сожалению, на востоке страны" і вимагав "игнорировать майдан", і мені стає смішно.

Я знаю Михайла Юрійовича більше 10 років, ми познайомилися під час президентської кампанії 2009-2010, коли я, окремо від штабу Тігіпка, замовив за власні кошти сайт для реєстрації прихильників Тігіпка і зібрав тоді майже під 100 тис прихильників. Одним із прихильників і був Михайло Бродський, тільки він тоді написав на сайт не для поширення інформації про Тігіпка, а з питанням: "Ты кто такой? Дай свой номер".

Михайло Бродський

Я написав номер, він запросив на зустріч, де цікавився, як вдалося мені зібрати на сайт скільки прихильників Тігіпка, так ми і познайомилися. За період нашого знайомства я можу сказати, що це один із найбільш патріотичних людей в Україні. Він би міг без проблем уже давно виїхати жити в Італію, але досі залишається тут.

І після того, як він став тоді головою Держкомпідприємництва, був одним із небагатьох, до кого можна було звернутися, розказати про проблеми українського бізнесу, і він намагався їх вирішити. І з ЄДАПСом я йому допомагав боротися, і з пожежниками, а скільки він актів різних зупинив щодо поборів із бізнесу та ускладнення його ведення, знають одиниці.

Та і щодо Євромайдану, я з першого дня був в організаційному комітеті, відповідав за напрямок соціальних мереж, усі найбільші пабліки стосовно Євромайдану були створені особисто мною і фінансувались виключно за мій рахунок, так ось у перші ж дні Євромайдану Михайло Бродський задав просте питання: "Вы все правильно делаете, какая нужна помощь?".

Я йому розказав, і він виділив людей на одному із найбільших за відвідуванням сайтів України – OBOZREVATEL, які майже цілодобово ставили всі потрібні мені новини щодо Євромайдану + Обоз давав трафік на сторінки Євромайдану в соціальних мережах, що тоді дозволило встановити декілька рекордів.

А в січні 2014 він попросив мене інформаційно підтримати розгортання подій зі звільнення Дніпропетровської області, спочатку це було звільнення області від керівників-прихильників Януковича у владі зі штурмом ОДА, а після того, як прийшов Коломойський із Геннадієм Корбаном та Борисом Філатовим, то інформаційно підтримати захист області від сепарів.

Хоча, найімовірніше, атака Шарія, Лукаш та 112 каналу на Михайла Бродського – це і є підтвердження його патріотизму.

P.s. Багато що про нього міг би ще розказати, наприклад, як він сидів у Калині 14 червня 2014 року і плакав після того, як сепари збили наш Іл-76 із десантниками, але думаю він колись усе таки напише книгу, про що його і просив неодноразово.

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