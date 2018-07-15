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Атака России на Азовское море: появились тревожные прогнозы для Украины

3.1тЧитать новость на украинском

Россия увеличивает количество своих военных кораблей в Азовском море и постоянно обыскивает украинские судна.

Только за два последних месяца страна-агрессор перебросила в азовскую акваторию 18 своих кораблей, передает ТСН. Этим она сжимает "кольцо" и закрывает Керченский пролив.

"По нашим наблюдениям, оккупируются в дальнейшем наши газовые месторождения. Уже вышки до нашего острова Змеиный стали ближе на две мили. Относительно ситуации, которая сейчас развивается в Азовском море, то нами зафиксировано практически 116 задержаний движения судов", ― сообщил Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины.

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Регулярные остановки и проверки наших кораблей приносят большие убытки. Если ранее их задержка занимала максимум два часа, то сейчас это тянется по несколько суток.

"Судовладельцы теряют до 15 тысяч долларов в сутки за то, что суда стоят в Керченском канале", ― добавил заместитель директора Мариупольского порта Юрий Балан.

Как писал OBOZREVATEL, Россия использует досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
а можно ещё дольше. чтоб иностранцы поняли, что с быдлом делов нету.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
А нас то за що? Было уже?
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3
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Интересно, а по-оконцовке у Козлорыльни территорий хватит на выплату контрибуций？
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0
2
Кротов Даниил
Кротов Даниил
UaDonetsk Umka, во тебя отпетушили, осла, ты холоп будешь всю жизнь платить, пидор.
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1
0

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