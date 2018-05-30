Ассоциация адвокатов назвала кандидата в Общественный совет при НАБУ

В Ассоциации адвокатов Украины призвали поддержать ее кандидата в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Александра Шевчука.

В целом в интернет-голосовании будут представлены имена 15 кандидатов в состав органа, написала исполнительный директор Ассоциации адвокатов Анна Аксенова в Facebook.

По ее словам, голосование будет открыто на официальном сайте НАБУ с 09:00 до 21:00 30 мая. Выбрать кандидата можно будет, перейдя по следующей ссылке.

Новости НАБУ блокирует попытки голосования за кандидатов в Совет общественного контроля

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года стало известно, что восемь человек, которые вошли в Общественный совет при НАБУ, попали в орган по поддельным документам.