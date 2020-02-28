Главная Новости
28 февраля • обновлено в 23:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Артур Герасимов жестко раскритиковал министра Милованова в прямом эфире

2.3т
Читать материал на украинском

Нардеп от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов раскритиковал действия министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Милованов озвучил возможные последствия для экономики Украины от эпидемии коронавируса. Тогда же он рассказал о том, как действовал Китай, чтобы не дать своей экономике рухнуть из-за болезни. Это вызвало возмущение у Герасимова. Он заявил, что анализ от Милованова непрофессионален, а Украина не готова к такому испытанию, так как новое правительство "гробит экономику".

"Повлияет ли коронавирус на украинскую экономику? Конечно. Готова ли к этому Украина? Нет. Потому что еще до коронавируса, посмотрите, что вы делаете - бюджет не наполняется, промышленность летит вниз, посмотрите, какие вы удары нанесли по экспортерам. Вы гробите экономику", - заявил Герасимов.

Также он заявил, что Милованов использует двойные стандарты - говорит о том, как действуют в Китае, но поощряет противоположные методы работы.

Тимофей Милованов и Артур Герасимов

Тимофей Милованов и Артур Герасимов

Скриншот из видео

"Вы говорите, как отреагировал Китай. Ну просто смешно. Вы хотите сказать, что у вас такие же финансовые ресурсы? В отличии от Китая, вы забираете деньги у мэров и муниципальных структур. Вы говорите, что Китай начал социальную помощь, чтоб поднять обычных людей. Что вы делаете в это время? Отказываетесь от индексации пенсий. Почему вы говорите одно, а делаете абсолютно другое?", - завершил нардеп.

Милованов в ответ заявил, что Украина не готова из-за предыдущей власти, которая более 20 лет не проверяла работу мобилизационного резерва медицинского предназначения, и все что осталось новопришедшей команде - разруха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов рассказал, как Кабинете министров Украины решили провести всеукраинскую информационную кампанию по профилактике инфицирования и распространения коронавируса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Артур Герасимов Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
вирус экономика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
6
Смешно
5
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Виноват Порошенко! Адназначна!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги