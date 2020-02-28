Нардеп от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов раскритиковал действия министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Милованов озвучил возможные последствия для экономики Украины от эпидемии коронавируса. Тогда же он рассказал о том, как действовал Китай, чтобы не дать своей экономике рухнуть из-за болезни. Это вызвало возмущение у Герасимова. Он заявил, что анализ от Милованова непрофессионален, а Украина не готова к такому испытанию, так как новое правительство "гробит экономику".

"Повлияет ли коронавирус на украинскую экономику? Конечно. Готова ли к этому Украина? Нет. Потому что еще до коронавируса, посмотрите, что вы делаете - бюджет не наполняется, промышленность летит вниз, посмотрите, какие вы удары нанесли по экспортерам. Вы гробите экономику", - заявил Герасимов.

Также он заявил, что Милованов использует двойные стандарты - говорит о том, как действуют в Китае, но поощряет противоположные методы работы.

Тимофей Милованов и Артур Герасимов Скриншот из видео

"Вы говорите, как отреагировал Китай. Ну просто смешно. Вы хотите сказать, что у вас такие же финансовые ресурсы? В отличии от Китая, вы забираете деньги у мэров и муниципальных структур. Вы говорите, что Китай начал социальную помощь, чтоб поднять обычных людей. Что вы делаете в это время? Отказываетесь от индексации пенсий. Почему вы говорите одно, а делаете абсолютно другое?", - завершил нардеп.

Милованов в ответ заявил, что Украина не готова из-за предыдущей власти, которая более 20 лет не проверяла работу мобилизационного резерва медицинского предназначения, и все что осталось новопришедшей команде - разруха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов рассказал, как Кабинете министров Украины решили провести всеукраинскую информационную кампанию по профилактике инфицирования и распространения коронавируса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал