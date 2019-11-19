"Писал не я, а водитель": мэр Чернигова оправдался за скандальный диалог с "Джокером"

Мэр Чернигова Владислав Артошенко, переписку с которым обнародовал пранкер "Джокер", заявил, что все сообщения от его имени писал водитель.

Свое объяснение он дал в комментарии "КП в Украине". Говорит, сразу проверил и убедился, что писал ему не глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Я подтверждаю, что по моей диктовке писал водитель. У нас так сложилось, что я иногда вожу его, а не наоборот. Вообще, я никаких сенсаций в этой переписке не вижу. Более того, я тут же проверил по спецсвязи, что этот телефон не принадлежит главе Офиса президента и мой визит там не значится. Я вообще не вижу никаких проблем", – сказал Артошенко.

Артошенко оправдался за переписку с "Джокером" cheline.com.ua

При этом, мэр признался, что изначально верил в то, что переписывается с Богданом. "Я SMS читаю не каждые две минуты и эта SMS висела у меня уже несколько часов к моменту прочтения. Я в этот момент был в автомобиле. А когда я приехал в город, то прошел уже час-полтора и я выяснил, что это был не Богдан", – добавил он.

Артошенко сказал, что не стал ехать на прием к Богдану, поскольку позвонил его секретарю и все выяснил.

"Я ни разу его в жизни не видел, не знаком и не общался. Более того, я не велся на этот текст и этих унизительных характеристик в свой адрес я не подтверждал", – добавил мэр.

Конфликт с народным депутатом Антоном Поляковым, о котором шла речь в переписке, Артошенко опроверг. Однако заявил, что у последнего не хватает опыта.

Артошенко оправдался за переписку с "Джокером"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах".

Telegram-канал "Джокера" появился 31 октября. Пранкер уже успел притвориться генпрокурором Русланом Рябошапкой и вывести на чистую воду народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который попался на секс-переписках в Раде.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!