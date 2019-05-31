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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Министр внутренних делВсе статьи автора

Я не пойду на выборы!

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Выборы - необходимый и естественный процесс в жизни демократического государства.

Внеочередные выборы – с одной стороны форс-мажор с точки зрения организации процесса, с другой – одна из составляющих здорового демократического общества.

Позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность, равноудаленность и строгое обеспечение прав участников.

Моим приказом все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса.

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Рабочая группа МВД возобновила свою работу по обеспечению избирательного процесса и тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью “ОПОРА”.

Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с Законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности.

Демократия – это прежде всего безупречная процедура!

МВД готово ее обеспечить.

Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины.

Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей.

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Вместе с украинским гражданским обществом мы задали высокую планку на выборах Президента – избирательный процесс, голосование и определение результатов прошли на высоком уровне легитимности: без существенных нарушений, в соответствии с законом, и были признаны народом Украины и международным сообществом как образцовые.

У нас хватит сил, средств и опыта провести парламентские выборы на том же уровне.

Надеюсь на поддержку каждого из вас!

Работаем.

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