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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Министр внутренних делВсе статьи автора

Пощады не будет: преступившие черту понесут наказание

9.3т

Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо!. Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности.

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Украина может дорого заплатить за грязные эксперименты на выборах

Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание.

Выборный период – это состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков, осатаневших глоток и слезоточивого газа, схем-сеток и взаимной подлости.

Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете.

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Автор
Арсен АваковАрсен Аваков
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Арсена Авакова
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Ватутин Бронислав
Ватутин Бронислав
Дай Бог Порошенку выиграть выборы.Интереснейшая часть начнется сразу после выборов.Вся мразота и вата потянется, кто в Ростов,кто в мацкву.А кому-то и харакири через веревку прийдется!Хорошие выборы.Раскрыли кто есть кто!!!Удачи Петру!!!
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Аваков сука,где твои собаки которые преследуют за Шария.
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Лежать бандера,сосать бандера.
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