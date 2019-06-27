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"Армию готовят к капитуляции": Бирюков рассказал, что изъяли следователи ГБР

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Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Главному управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ утром 27 июня.

Никаких компроматов они не нашли и не искали. Зато следователи изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны, на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку. Об этом написал волонтер и кандидат от "Европейской солидарности" Юрий Бирюков в Facebook.

Дома волонтеров в 2014 году

Дома волонтеров в 2014 году

Facebook Юрия Бирюкова

“С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения, ...не имеет право покупать каски и бронежилеты”, –возмутился Бирюков.

Он отметил, что в такой ситуации нужно снова готовиться волонтерам помогать армии. Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. “Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать – ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться”, –пишет Бирюков.

Дома волонтеров в 2014 году

Дома волонтеров в 2014 году

Facebook Юрия Бирюкова

По его словам, “можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее”.

“За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции”, –считает Бирюков.

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Дома волонтеров в 2014 году

Дома волонтеров в 2014 году

Facebook Юрия Бирюкова

Также волонтер обратил внимание, что экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов написал вчера о том, что это его "привет Порошенко". “Интересный привет – изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры... где... а материалы... Россия?” – возмутился Бирюков.

Кроме того, он напомнил, как выглядели дома и квартиры волонтеров в 2014 году, когда всей страной они экстренно одевали армию, таскали каски и бронежилеты, аптечки и форму. “Казалось, что это уже в прошлом", – написал Бирюков и опубликовал фото.

Дома волонтеров в 2014 году

Дома волонтеров в 2014 году

Facebook Юрия Бирюкова

Дома волонтеров в 2014 году

Дома волонтеров в 2014 году

Facebook Юрия Бирюкова

Дома волонтеров в 2014 году

Дома волонтеров в 2014 году

Facebook Юрия Бирюкова

Дома волонтеров в 2014 году

Дома волонтеров в 2014 году

Facebook Юрия Бирюкова

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" потребовала от ГПУ возбудить уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии из-за обысков ГБР в Минобороны.

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Персона
Юрий Бирюков
Теги
Партия "Европейская солидарность"Государственное Бюро Расследований
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леня зе
леня зе
Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски. Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось. Они умирали - он крал. Они возвращались инвалидами - он набивал брюхо. При этом называл "врагами" все, кто критиковал власть. Так и говорил - "враги". ШАРИЙ: Но что интересно - никто из тех, кто "сражался с властью Порошенко" эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел. Сегодня опять хотят в Раду, ибо "знают, как надо". Знают, как надо - те, кого называли антиукраинскими и преследовали, те, кого в Раде не было эти пять лет. И не только знают, но и делают. У Порошенко уже визжат, орут о политрепрессиях. Будет больше, не сорвите голос.
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