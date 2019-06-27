"Армию готовят к капитуляции": Бирюков рассказал, что изъяли следователи ГБР

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в Главному управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ утром 27 июня.

Никаких компроматов они не нашли и не искали. Зато следователи изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны, на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку. Об этом написал волонтер и кандидат от "Европейской солидарности" Юрий Бирюков в Facebook.

Дома волонтеров в 2014 году Facebook Юрия Бирюкова

“С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения, ...не имеет право покупать каски и бронежилеты”, –возмутился Бирюков.

Он отметил, что в такой ситуации нужно снова готовиться волонтерам помогать армии. Несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть. “Да, за счет резерва, за счет того, что армия смогла воссоздать – ведь запасов на начало войны не было, все было распродано. А потом, господа-волонтеры, снова мы, снова мы. Начинаем готовиться”, –пишет Бирюков.

Дома волонтеров в 2014 году Facebook Юрия Бирюкова

По его словам, “можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы скачать документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приемки уже закупленного раннее”.

“За один месяц мы отброшены на 15 лет назад, и снова нашу армию готовят к капитуляции”, –считает Бирюков.

Дома волонтеров в 2014 году Facebook Юрия Бирюкова

Также волонтер обратил внимание, что экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов написал вчера о том, что это его "привет Порошенко". “Интересный привет – изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Дальше эти все компьютеры... где... а материалы... Россия?” – возмутился Бирюков.

Кроме того, он напомнил, как выглядели дома и квартиры волонтеров в 2014 году, когда всей страной они экстренно одевали армию, таскали каски и бронежилеты, аптечки и форму. “Казалось, что это уже в прошлом", – написал Бирюков и опубликовал фото.

Дома волонтеров в 2014 году Facebook Юрия Бирюкова

Дома волонтеров в 2014 году Facebook Юрия Бирюкова

Дома волонтеров в 2014 году Facebook Юрия Бирюкова

Дома волонтеров в 2014 году Facebook Юрия Бирюкова

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" потребовала от ГПУ возбудить уголовное производство по факту подрыва обороноспособности украинской армии из-за обысков ГБР в Минобороны.

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