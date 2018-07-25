Аргумент для РФ: Волкер выступил за особый статус Донбасса

Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса, иначе рискует оказаться в невыгодной ситуации.

Такое мнение высказал специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в интервью Голосу Америки, отметив что понимает "разочарование украинских законодателей и общества".

"Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. В свою очередь Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск", – напомнил Волкер.

По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

"На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы", – добавляет спецпредставитель США.

Волкер подчеркнул, что Украина получит больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения.

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановлении действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут , что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит", – уверен Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 6 октября 2017 года голосовала за законопроекты по реинтеграции и особому статусу Донбасса с потасовками, дымовыми шашками и блокированием трибуны.

По итогам голосования Петр Порошенко выступил с обращением к нации, в котором указал на важность принятых решений.