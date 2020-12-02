Арестович: "ястребам" Байдена будет мало сдерживающих санкций, надо "добивать и ломать" РФ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что администрация нового президента США Джо Байдена будет жесткой в отношении санкций против России из-за ее агрессии в Украине.

Об этом он заявил в интервью Politeka Online, которое опубликовано на его YouTube-канале. По словам Арестовича, в нее войдут "ястребы", которые высказывались о том, что сдерживающих ограничительных мер в отношении Москвы недостаточно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Американская администрация, которая идет к Байдену, – это люди с репутацией "ястребов". Они идут на должности начальника национальной разведки, министра обороны, советника по национальной безопасности. Эти люди неоднократно говорили, что сдерживающих санкций недостаточно. Надо накладывать "калечащие" санкции, которые будут убивать и ломать путинский режим за то, что он действует силой в мировой политике", – пояснил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович убежден, что сейчас сформировалось единство в вопросе санкций со стороны Франции, Германии, Великобритании, США и Украины.

При этом, Россия якобы пытается навязать США закулисную игру, чтобы обойти европейские страны. "Это у них не пройдет", – сказал он.

Арестович надеется, что президент России Владимир Путин в последний момент все-таки сдастся.

"Остается маленькая надежда что Владимир Владимирович в своей любимой манере в последний момент выйдет и скажет: пленных освобождаем, всех спасаем, давайте мириться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, штаб Джо Байдена уточнил, кто возглавит ключевые должности в его администрации.

В свою очередь генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что администрация Байдена будет более жесткой по отношению к стране-агрессору России. Но в то же время потребует от Украины белее мощных реформ.