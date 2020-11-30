Арестович рассказал, почему Украина настояла на внеочередном заседании ТКГ
Украина настояла на проведении в первую неделю декабря внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Ведь дедлайн договоренностей в рамках "нормандского саммита" 2019 года уже подходит к концу.
Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, пишет УНН. Он напомнил, что конечная дата – 9 декабря. К тому же, вскоре у европейских партнеров Украины начнутся рождественские каникулы.
"Остается всего одно очередное заседание, а куча неотложных вопросов не решены – разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ. Мы это все официально, через посредника, ОБСЕ, предложили ускорить и провести на этой неделе внеочередное заседание", – подчеркнул Арестович.
Он также добавил, что наша страна выступила с предложением организовать полноценные переговоры, которые предусматривают заседание четырех подгрупп и общую встречу. Однако приоритетом определены гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.
"Мы выплачиваем 620 тысячам пенсии на территории, оккупированной россиянами, и они не выпускают наших граждан, фактически удерживая их в заложниках", – подытожил представитель украинской делегации в ТКГ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Арестович убежден относительно того, что Россия пытается шантажировать Украину вбросами о якобы срыве обмена пленными, который должен состояться накануне Нового года.
Со своей стороны представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Украина начала значительно жестче общаться с РФ на переговорах и теперь не дает ей возможности выдвигать свои ультиматумы.