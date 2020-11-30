Арестович рассказал, почему Украина настояла на внеочередном заседании ТКГ

Украина настояла на проведении в первую неделю декабря внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Ведь дедлайн договоренностей в рамках "нормандского саммита" 2019 года уже подходит к концу.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, пишет УНН. Он напомнил, что конечная дата – 9 декабря. К тому же, вскоре у европейских партнеров Украины начнутся рождественские каникулы.

"Остается всего одно очередное заседание, а куча неотложных вопросов не решены – разминирование, разведение, обмен пленными, открытие КПВВ. Мы это все официально, через посредника, ОБСЕ, предложили ускорить и провести на этой неделе внеочередное заседание", – подчеркнул Арестович.

Он также добавил, что наша страна выступила с предложением организовать полноценные переговоры, которые предусматривают заседание четырех подгрупп и общую встречу. Однако приоритетом определены гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.

"Мы выплачиваем 620 тысячам пенсии на территории, оккупированной россиянами, и они не выпускают наших граждан, фактически удерживая их в заложниках", – подытожил представитель украинской делегации в ТКГ.

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